Почти 70% украинцев считают себя счастливыми - опрос

По сравнению с 2018 годом, количество счастливых людей в Украине в 2020 году выросло на 6%.

68% жителей Украины считают себя счастливыми или скорее счастливыми.

В соответствии с переданными агентству УНИАН результатами опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в апреле этого года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 68% жителей Украины, 14% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, а 16% в основном или вовсе не считали себя счастливыми.

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По сравнению с 2018 годом, количество счастливых людей в Украине в 2020 году выросло на 6 процентных пунктов (было 63%, стало 69%). В 2019 году вопрос не задавался.

Ощущение счастья, согласно опросу, зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических признаков, качества жизни, социальной среды и тому подобное.

Женщины в целом счастливее мужчин. 71% женщин чувствуют себя счастливыми, среди мужчин утвердительно ответили 65%

Также уровень счастья прямо пропорционален уровню образования - чем выше образование, тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием счастливыми себя считают 50% респондентов, среди людей с высшим образованием - 77%. И наоборот - несчастных больше среди людей с неполным средним образованием (30%) и меньше среди людей с высшим образованием (12%).

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Уровень счастья самый высокий среди молодежи 18-39 лет (82%) и с возрастом уменьшается - 64% счастливых людей в группе в возрасте 40-59 лет и 55% среди 60-летних и старше. И наоборот - несчастных больше среди пожилых людей в возрасте 60 лет и старше (27%) и меньше среди молодежи 18-39 лет (7%).

*** С 22 по 25 апреля КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины, - Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4 % - для показателей, близких к 10%.