В сети набирает обороты новый скандал. "Платишь 100 гривень и получаешь рецепт на антибиотики", "Открылся черный рынок онлайн-рецептов", "Жирная подсказка для самолечения", - так отреагировали пользователи Facebook на новость о том, что один медицинский хаб продвигает быстрое оформление онлайн-рецептов на антибиотики.

Сервис обращается к пациентам, которые плохо себя чувствуют и знают, какой антибиотик им нужен. Больным обещают, что через десять минут консультации будет готов онлайн-рецепт на этот популярный медпрепарат. Популярен настолько, что с 1 января текущего года на продажу антибиотиков было введено ограничение – согласно соответствующему закону, их уже нельзя свободно покупать в аптеках.

То что, действительно быстро нашлись те, кто нашли, как обойти запрет? Открылась лазейка для тех, у кого "врач" - это Google? Ведь нельзя назначить препараты за десять минут? Можно ли?

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По статистике, среднее время консультации у врача - 12 минут (конечно, речь не идет о хронических, тяжелых случаях). Этого времени достаточно, чтобы собрать анамнез, посмотреть и послушать пациента. Он успевает рассказать, что его беспокоит, врач назначает лабораторные исследования и лекарства для снятия симптоматики... Повторный прием проходит еще быстрее, ведь анализы уже собраны. Остается назначить либо дополнительные лабораторные исследования, либо лечение. Поэтому иногда мы сидим в очереди дольше, чем в кабинете врача…

В среднем, на посещение врача украинцы тратят три часа. Час на дорогу, час в клинике, час на возвращение домой. Три часа, чтобы просто получить рецепт? Онлайн-прием "лечит" наш хронический дефицит времени. Онлайн-прием - это идеальное решение для повторной встречи с пациентом. Так экономится время больного, а врач может уделить больше внимания серьезным заболеваниям.

Иногда онлайн-консультации может быть достаточно для назначения важных исследований

Стоит заметить, что онлайн можно не только отсеять больных с легкими заболеваниями, но и выявить тяжелые болезни. Иногда онлайн-консультации может быть достаточно для назначения важных исследований, которые могут выявить опасное состояние. Более того, телемедицина давно и успешно развивается во многих странах мира. И этот инструмент позволяет закрывать 80% обращений к врачу.

Впрочем, дает ли онлайн возможность выписывать антибиотики абсолютно всем?

На самом деле на электронный рецепт стоит рассчитывать лишь во время второго, повторного приема у врача. Более того, категорически запрещено ставить диагноз только на основе симптоматики во время первого приема.

Еще один важный вопрос: Чем рискует медик, который выписывает антибиотики всем подряд? Попадет в скандал, о котором забудут через несколько часов? В других странах врачу могут аннулировать лицензию. У нас же она выдается не врачу, а клинике. Об этом много говорят, но реформа идет слишком медленно...

По статистике, 50-60% украинцев имеют хронические заболевания. Это прежде всего свидетельствует о том, что они недообследованные. Во-вторых, у нас занимаются самолечением. При повторном осложнении больной не идет к специалисту, а возвращается к лечению, которое ему назначали ранее. И будем честными, украинцы найдут аптеку, где свободно продаются "нужные" препараты. Ситуация с самолечением антибиотиками плачевная.

Все это, к сожалению, дает высокий риск осложнений, негативные эффекты вместо здоровья. Ведь, если больной получал антибиотики в течение полугода несколько раз, то возникает резистентность. Неприятие антибиотика приводит к усложнению схем лечения. Простыми словами: чем дольше принимаются антибиотики, тем выше риски умереть от воспаления легких в старости.

Мы жалуемся на плохое здоровье, но не понимаем, как сами его губим

В отказе от антибиотиков на самом деле кроется один из секретов долголетия, другого качества жизни в Европе. Там, чтобы получить антибиотик, нужно пройти настоящий "ад".

Во время болезни должен работать иммунитет. Нам сложно принять, что надо просто переболеть. Нас шокирует, что европейские врачи не сбивают температуру 38, даже 38,5. Они считают, что сбив ее, вы показали иммунитета, что бороться уже не надо. Температура - нормальная реакция иммунитета на воспалительный процесс. Во многих странах мира врачи считают, что температура 39 - это еще не температура, ее не надо сбивать, пусть "жарит". Сбивают, когда дошло до 40. Но, представьте, украинский врач порекомендует только чай при высокой температуре. Поймут ли и примут ли его рекомендацию?

Мы жалуемся на плохое здоровье, но не понимаем, как сами его губим. Не замечаем, как ищем простые решения у врачей и как расплачиваемся за них.

Сейчас мы наблюдаем очередной скандал вокруг этой важной темы. И это-не последний скандал. Нам будут продвигать антибиотики онлайн и офлайн. Будут подбрасывать простые рецепты, легкие решения. Но все, что мы можем противопоставить: сознание, знание основ медицины и желание быть здоровым. Разумное отношение к антибиотикам изменит следующие поколения, продлит жизнь. И от антибиотиков мы должны отказываться не только из-за сложностей с рецептом, а благодаря пониманию того, к каким осложнениям они приводят.

Николай Кисель, основатель сервисной платформы Doctor Onlinе