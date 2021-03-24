Конфликт начался после того, как женщина отказалась надеть защитную маску.

Женщина, которую избил в столичном супермаркете сотрудник полиции охраны, не собирается носить защитную маску.

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После драки с полицейским у Лидии Авдаловой головные боли и тошнота.

Конфликт начался после того, как она отказалась надеть защитную маску.

Журналистам женщина рассказала, что виновной себя не считает и носить маски не будет.

"Во-первых, таков мой принцип. Маска не спасает нас от этого вируса. Мне по медицинским соображениям противопоказано носить маску", - рассказала она.

Избиение посетительницы супермаркета в Киеве: что произошло

22 марта в Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой произошел конфликт между женщиной-покупателем и мужчиной в форме полиции, которого в сети называют охранником.

Охранник требовал, чтобы женщина надела маску, но она якобы отказалась, после чего охранник супермаркета несколько раз ударил женщину в голову и она упала на пол.

Позже этого полицейского уволили. Его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальнику Киевского управления полиции охраны объявили выговор.

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Автор: Людмила Жерновская