"11.07 около 19.00 на территории "Винниковской табачной фабрики" завершился очередной обыск, который вновь длился 30 дней. По завершению следственного действия часть работников вместе со мной покинули территорию фабрики. Работники правоохранительных органов пытались противоправно начать очередной 30-ти дневный обыск однако ошибка, которая была допущена в постановлении суда не дала им оснований для проведения данного действия. В дальнейшем за пределами территории предприятия на пешеходном переходе около 21.30 произошел конфликт работников патрульной полиции с местным жителем. Считаю данные действия были спровоцированы самими работниками правоохранительных органов, с целью оправдания своих противоправных действий, которые продолжаются уже более 60 дней, от которых страдает как само предприятие, так и весь город Винники. Предприятие будет способствовать в проведении расследования данного инцидента и все виновные будут наказаны".
Официальное сообщение директора ООО "Винниковская табачная фабрика" Ростислава Павлива, относительно инцидента, который произошел вечером 11 июля в городе Винники
15:28, 12.07.241 мин. НК
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