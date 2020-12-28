Экипаж обращался в различные инстанции, в частности в посольство и общественные организации, но все напрасно.

Экипаж сухогруза NEW ORION уже полтора года не может попасть домой из Китая. Украинские моряки обвиняют судовладельцев в невыплате зарплаты.

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Об этом в Facebook рассказала дочь одного из моряков Натали Слободянюк-Цапура.

"Речь идет о знакомом многим сухогрузе NEW ORION... Очередной экипаж находится на борту судна без зарплаты более года и без смены до восемнадцати месяцев, а постоянные задержки с питанием и топливом закономерны и стали нормой. Экипаж в полной информационной блокаде. В попытках общения с компанией слышатся многомесячные обещания без малейшего намека на их выполнение. На борту сокращенный вдвое экипаж из девяти человек", - рассказала она.

В экипаж сейчас входит семеро граждан Украины, один - Грузии, один - из РФ. Им от 25 до 69 лет. Все украинцы из Одессы и области.

"Сейчас судно стоит в реке Янцзы, Китай и более 12 месяцев не покидает это место! Экипаж начинает сходить с ума! Компания не выплачивает зарплату морякам и задолженность составляет больше, чем за 12-16 месяцев! Компания обманывает моряков, обещает решить вопрос в течение недели, месяца, а прошел уже год!",- объясняет женщина.

По ее словам, в трудном положении людей виноват судовладелец. Сейчас на письма и звонки моряков уже никто даже не отвечает.

«И пока все они [судовладелец и причастные] выбирают красную икру и подарки родным к Новому Году, экипаж голодает, экономит топливо, чтобы согреться зимой и сходит с ума от безысходности, безответственности высших управленцев компании и власти, на ржавом корыте под название "Нью Орион", - подытожила дочь моряка.

По ее словам, экипаж обращался в различные инстанции, в частности в посольство, общественные организации. Но вопрос до сих пор не решили.

Как рассказали ТСН в благотворительной организации "Ассоль", которая помогает морякам, последние три года это судно является проблемным.

"Экипаж постоянно выбивает зарплату через суды, СМИ и тому подобное. Судовладелец на контакт не идет", - рассказал представитель" Ассоль " Андрей Шевченко.

Проблемы с судном New Orion

Судно не впервые обращает на себя внимание СМИ. В ноябре прошлого года сообщалось, что в территориальных водах Малайзии задержано судно New Orion, членами экипажа которого являются 22 украинца.

По информации Морской полиции Малайзии, задержано было судно, а не экипаж. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства

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Автор: Дмитрий Захаров