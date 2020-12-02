В Киеве 27 ноября состоялся конкурс для пышных и роскошных девушек со всей Украины.

Победительницей конкурса Miss top world plus size Ukraine2020 стала 29-летняя девушка из Одессы Наталья Степановская.

Она является владелицей малого бизнеса, имеет высшее образование в сфере финансов. В предыдущем КМС, чемпионка Украины по гребле на байдарках. Также принимала участие в модных показах, одним из которых является показ Andre Tan в Одессе.

Конкурс проходил в несколько этапов, первым из которых была фотосъемка в белье.

В течение 3-х дней проходила подготовка. На финале 23 конкурсантки продемонстрировали национальный костюм, дизайнерские платья и выход в вечерних нарядах.

Одним из талантов Натали является дизайн платьев, одно из которой она продемонстрировала на конкурсе национальных костюмов и собственноручно сделала дизайнерский венок.

Наталья Степановская в следующем году поедет представлять Украину на международном конкурсе красоты. Она мечтает о профессиональной карьере модели.

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Автор: УНИАН