Нардеп готовит обращения в правоохранительные и прочие компетентные органы по поводу незаконной стройки.

Нардеп Александр Дубинский выяснил, что застройщик ООО "Смарт-Девелопмент" ведет незаконное строительство в Соломенском районе Киева — по ул. генерала Шаповала, 1-3.

Об этом свидетельствует соответствующий официальный ответ от Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра о целевом назначении выделенной земли.

В ответе на депутатский запрос говорится, что земельный участок с кадастровым номером 8000000000:72:186:0006 и общей площадью 1,1901 га имеет целевое назначение по коду 03.10. А это строительство и обслуживание строений рыночной инфраструктуры. То есть можно возводить только отель, офисы и торговые помещения с подземным паркингом.

"Значит, разрешение на строительство на этом месте жилого дома с квартирами выдано незаконно, поскольку оно не совпадает с целевым назначением участка. Идет открытое нарушение действующего законодательства", - подчеркнул Дубинский.

Нардеп готовит обращения в правоохранительные и прочие компетентные органы.

Напомним, Дубинский взялся расследовать это дело после жалоб жителей Соломенского района, протестующих против незаконной застройки Соломенского парка (заказчиками являются ООО "Горстройальянс" и ООО "Смарт-Девелопмент"). Строительство связывают с Денисом Комарницким.

Напомним, что учредителями ООО "Смарт-Девелопмент" является сын бывшего мэра Киева Александра Омельченко — Александр Омельченко, которому принадлежат 50% компании. Руководит компанией Татьяна Валерьевна Ковтун, человек с тем же именем ранее возглавлял отдел капитального строительства и реконструкции Подольского района в госадминистрации.

Автор: Григорий Бондарь