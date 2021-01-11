За последние два дня количество лиц, которые хотят пересечь границу, увеличилось вдвое.

После праздников украинцы массово возвращаются на работу за границу.

Читайте такжеВоенного прокурора Запорожского гарнизона раскрыли при получении взяткиОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

За последние два дня количество лиц, которые хотят пересечь границу, увеличилось вдвое - до 70 тысяч человек в сутки.

Всего за выходные и праздничные дни границу пересекли более 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей.

Пограничникам пришлось увеличить количество военнослужащих, чтобы улучшить пропускную способность. Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород".

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Автор: УНИАН