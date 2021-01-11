После праздников украинцы массово возвращаются на работу за границу.
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За последние два дня количество лиц, которые хотят пересечь границу, увеличилось вдвое - до 70 тысяч человек в сутки.
Всего за выходные и праздничные дни границу пересекли более 150 тысяч человек и около 30 тысяч автомобилей.
Пограничникам пришлось увеличить количество военнослужащих, чтобы улучшить пропускную способность. Наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород".
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