В СБУ не видят никакой политики и говорят, что просто хотят разобраться, почему до сих пор не построен мемориальный комплекс.

Уголовное производство по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни открыли специально к годовщине Революции Достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил во время акции, которая состоялась сегодня возле главного офиса Службы безопасности Украины.

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Поддержать Пошивайло пришли около десяти ученых, также присутствовал руководитель Управления СБУ в Киеве и Киевской области.

"Этот пикет организован учеными, которые также принимают участие в научном форуме к годовщине Майдана. Для нас важна эта поддержка, ведь обществу пытаются навязать мнение, манипулировать, что деньги на Музей были украдены", - сказал Пошивайло.

Он также добавил, что средства нигде не делись, информация по их расходованию является прозрачной и в Музее готовы предоставить любую информацию относительно строительства первой очереди мемориального комплекса.

"То, что следственные действия начали именно накануне годовщины Майдана, когда Музей готовил программу к этой годовщине, мне кажется, это было сделано показательно и специально. У меня дома провели обыск, заглядывали в коробки из-под обуви, наверняка искали тех 100 миллионов. Забрали только мой ноутбук. Мне кажется, что это на самом деле своеобразный "наезд", чтобы запугать, поставить на место. И это очень коррелирует со вчерашним событием, когда политиков начали вызывать по делу о якобы государственном перевороте. Также хочу напомнить, что за несколько дней до того Музей опубликовал открытое обращение о недопустимости употребления термина "государственный переворот" к событиям Майдана. Здесь речь идет не о 111 миллионах гривень, а об угрозе ценностям Майдана", - подчеркнул Пошивайло.

Во время его выступления к журналистам подошел сотрудник СБУ, который назвался начальником Главного Управления СБУ в Киеве и области Олегом Головашем, и сообщил свою точку зрения на события вокруг Музея.

Он отметил, что никакой политики в следственных действиях нет, и что следствие просто хочет проверить и дать ответ на вопрос, почему средства на создание мемориального комплекса были выделены, а самого мемориала нет до сих пор.

Головаш объяснил, почему следственные действия были проведены в Музее накануне годовщины Майдана. "Дело в том, что и заказчик, и подрядчик знали, что в отношении расходования средств ведется проверка. И поэтому мы провели следственные действия исключительно с целью сохранения документов. Именно поэтому мы вчера провели 4 санкционированных обыска", - сказал он.

Вместе с тем представитель СБУ не смог объяснить, почему, зная, что участок, где должен быть мемориальный комплекс, последние годы находится под арестом, СБУ обвиняет подрядчика и Музей в том, что мемориальный комплекс не построен до сих пор. На это Головаш заявил, что ему известно лишь об аресте земельного участка, который был наложен в июне 2019 года, и что он якобы не слышал об арестах, которые были наложены на участок раньше.

Также представитель СБУ пояснил, почему обыски были проведены именно вчера, несмотря на то, что разрешение на них было получено еще в октябре. "2 октября были согласованы документы, и прокурор обратился в Голосеевский суд с ходатайствами. Также мы обратились в другие суды. Однако суд с учетом карантина и болезней судей выдал нам определения лишь в прошлую пятницу", - сказал он.

Обыски в Музее Революции Достоинства

19 ноября утром в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил директор музея Игорь Пошивайло.

В полиции отметили, что обыски в Музее Революции Достоинства проводились в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются. "Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составлял 9 млн 878 тыс. 517 грн", - сообщили в полиции.

Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения в Музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

В то же время в музее Майдана заявили, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной Сотни, не украдено, закуплены некоторые материалы, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка.

Мемориал Героев Небесной сотни: судьба проекта

Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни было запланировано на февраль 2019 года. Строительные работы не начались из-за позиции Генпрокуратуры, поскольку в 2018 году начальник управления спецрасследований ГПУ заявил, что в рамках расследования дел Майдана на территории строительства необходимо провести дополнительные следственные эксперименты по расстрелу митингующих.

Летом 2018 года по представлению Генпрокуратуры на отведенный под строительство мемориала участок был наложен арест. Второй очередью планируется сооружение здания Музея Майдана.

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Автор: Дмитрий Хилюк