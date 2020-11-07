Ночью в Харькове неустановленные лица обстреляли здание Почетного консульства Азербайджанской Республики. Пробиты окно и входная дверь, пострадавших нет.

Полиция берет под свою охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине.

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил сегодня, информирует Управление коммуникации Нацполиции.

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Напоминается, что сегодня ночью в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

«Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу», - отметил Клименко.

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 7 ноября, в Харькове неустановленные лица обстреляли здание Почетного консульства Азербайджанской Республики.

Было сделано 6 выстрелов. Пробиты окно и входная дверь. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет. По информации консульства, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух парней с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что связывают обстрел своего консульства в Харькове с недавними угрозами радикальных армянских сил в адрес дипломатических миссий и членов местных азербайджанских общин.

Бои в Нагорном Карабахе: что происходит в регионе

Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.

Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.

В ночь на 10 октября главы МИД обеих стран договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 в гуманитарных целях: стороны должны были обменять военнопленных, удерживаемых лиц и тела погибших. Несмотря на это, боевые действия продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.

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Автор: Виктория Токарева