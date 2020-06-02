Зеленский констатировал проблему "кадрового голода" в Украине

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих украинских высших учебных заведений.

Президент Владимир Зеленский считает, что проблему кадрового голода в Украине должна решать система высшего образования.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины. Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк и председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Глава государства подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.

«Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием», - заявил президент.

Зеленский напомнил, что в Украине обучаются более миллиона студентов. Большая часть из них не хочет оставаться на родине. А из тех, кто остается, многие не работают по полученной специальности.

«Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?», - сказал президент, обращаясь к участникам встречи.

В свою очередь Бабак заявил, что задача Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций и парламента в целом - создать законодательные условия для развития системы высшего образования и ее дальнейшей эволюции. Сейчас Верховная Рада уже сделала отдельные шаги по изменениям в системе финансирования университетов. Теперь в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

«Наши планы до конца 20-го года делятся на две части: тактические планы - это проведение вступительной кампании и финансовая автономия. У нас есть много планов. Комитет всегда открыт к сотрудничеству», - отметил Бабак.

Руководители вузов отметили, что не встречались с главой государства в таком формате с 2005 года, и выразили удовлетворение заинтересованностью вопросами высшего образования.

Участники встречи обсудили вопросы оптимизации высших учебных заведений, расширения их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых обучаются студенты.

Руководители ведущих ЗВО подчеркнули важное значение возможностей для развития образования, которые предоставляет новый закон о высшем образовании, привлечение бизнеса к формированию кадров, создание механизмов венчурных фондов, финансирование стартапов и в целом необходимость законодательных инициатив для преобразования отечественного образования в современное, комфортное и успешное.

В частности, ректор Харьковского национального университета им. В. Каразина Виль Бакиров отметил, что эта встреча является чрезвычайно важной, ведь это - месседж всей вертикали власти и обществу, что президент ценит и уделяет должное внимание системе высшего образования. Бакиров подчеркнул важность программы для поддержки и сохранения физико-математического и естественного образования.

Руководители ЗВО также акцентировали внимание на важности развития научно-исследовательской инфраструктуры, привлечения иностранных студентов, развития сети общежитий.

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