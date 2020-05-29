Зеленский предлагает увеличить штрафы за уклонение от мобилизации

За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву Зеленский предлагает наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент и определил как безотлагательный законопроект, предусматривающий призыв резервистов на военную службу в особый период.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект №3553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведении воинского учета" был зарегистрирован 28 мая.

Как говорится в пояснительной записке проекта закона, документ разработан в связи с необходимостью усовершенствования основ комплектования Вооруженных сил высокопрофессиональным составом.

Так, законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство, в частности, по поводу реформирования местных органов военного управления, усовершенствования порядка осуществления воинского учета призывников, введения военного учета резервистов, введения нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Читайте такжеВ Генштабе раскрыли планы по призыву на военную службу офицеров запаса в июне-июле

Зеленский предлагает ввести новые виды административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Нарушение правил воинского учета будут наказывать штрафом от 510 до 850 гривень, за повторное нарушение придется заплатить 850-1700 гривень.

Штрафы за нарушение мобилизационной подготовки поднимут до 1700-3400 гривень для обычных граждан и до 3400-5100 гривень для должностных лиц, а при повторном нарушении - от 3400 до 5100 от 5100 до 8500 гривень соответственно.

За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов будут взимать штраф от 510 до 850 гривень, а при повторных случаях - от 850 до 1700 гривень.

Кроме того, за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву Зеленский предлагает наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram