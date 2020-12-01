В Обществе венгерской культуры Закарпатья призвали правоохранителей прекратить "охоту на ведьм", организованную против организаций закарпатских венгров.

Общество венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ-КМКС) заявило, что обыски, которые 30 ноября сотрудники СБУ провели в офисах организации, - это попытка запугать венгерское меньшинство в Украине и руководителей общества.

Читайте такжеВ венгерском МИД отреагировали на обыски силовиков на Закарпатье: министр обратится в НАТО (видео)Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление ОВКЗ-КМКС обнародовало на своем официальном сайте и в других местных интернет-изданиях.

«Общество венгерской культуры Закарпатья считает беспрецедентным грубое вмешательство, в рамках которого вооруженные представители спецслужб оккупировали жилище Василия Брензовича, председателя ОВКЗ-КМКС, центральный офис организации в Ужгороде, а также офисы благотворительных фондов – «Закарпатский центр экономического развития «Эган Эдэ» и «Закарпатский венгерский институт» – для проведения обысков», - говорится в заявлении.

В нем также указано, что во время обысков, проведенных на основании решения Запорожского суда в уголовном производстве по обвинению в сепаратизме, искали доказательства деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности Украины, принудительную смену границ и нанесение вреда государству.

"ОВКЗ-КМКС считает, что на самом деле это запланированная операция, осуществленная на сфабрикованных политических обвинениях, целью которой является не только исключить деятельность венгерских организаций, но и запугать венгров Закарпатья и их руководителей», - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, учитывая эти события Общество венгерской культуры Закарпатья призывает компетентные органы немедленно прекратить «охоту на ведьм», организованную против ОВКЗ-КМКС и других организаций закарпатских венгров.

«Вместе с тем обращаем внимание Венгрии и международных организаций на политическое давление, оказываемое на нас органами государственной безопасности. Считаем, что такие действия пагубно влияют не только на венгерское меньшинство в Украине, но и на международное восприятие государства, и значительно вредят восстановлению добрососедских отношений между Украиной и Венгрией», - сказано в заявлении.

Обыски у венгров Закарпатья: что известно

30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.

Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

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Автор: Наталия Петервари