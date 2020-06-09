Главные новости Украины 9 июня: ослабление условий работы рынков и наказание для системных нарушителей ПДД

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный для предотвращения распространения коронавируса.

В Украине смягчили противоэпидемические требования к работе рынков. В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями правил дорожного движения.

Послабление условий работы рынков

Министерство здравоохранения решило смягчить противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.

Наказание для системных нарушителей ПДД

В Министерстве внутренних дел рассматривают возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.

Ситуация на Донбассе

Российские боевики не прекращают обстрелов позиций Объединенных сил. Режим прекращения огня 8 июня был нарушен 11 раз, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Главные новости Украины: что важно знать 9 июня 2020

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