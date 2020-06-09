Главные новости Украины 9 июня: ослабление условий работы рынков и наказание для системных нарушителей ПДД
08:47, 09 июня 2020Общество
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В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный для предотвращения распространения коронавируса.
Главные новости Украины 9 июня 2020 / фото УНИАН
В Украине смягчили противоэпидемические требования к работе рынков. В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями правил дорожного движения.
Послабление условий работы рынков
Министерство здравоохранения решило смягчить противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.
Наказание для системных нарушителей ПДД
В Министерстве внутренних дел рассматривают возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.
Новости Украины 9 июня 2020 / фото УНИАН
Ситуация на Донбассе
Российские боевики не прекращают обстрелов позиций Объединенных сил. Режим прекращения огня 8 июня был нарушен 11 раз, в результате чего один украинский военный получил ранения.
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