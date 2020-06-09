МВФ сегодня рассмотрит новую кредитную программу для Украины

В рамках соглашения на общую сумму 5 млрд долл. первый транш должен составить 1,9 млрд долларов.

Международный валютный фонд рассмотрит вопрос о новой программе сотрудничества с Украиной во вторник, 9 июня, сказано в календаре Совета директоров МВФ.

"Украина: запрос на соглашение Stand-by; последующая оценка исключительного доступа в рамках расширенного соглашения 2015 года", - говорится в календаре МВФ.

На заседании также планируется дать оценку предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что решение о первом транше в рамках новой программы сотрудничества с МВФ будет окончательно принято до 10 июня.

В рамках соглашения на общую сумму 5 млрд долл. первый транш должен составить 1,9 млрд долларов. Второй, который ожидают получить осенью, - 1,6 млрд долл., а третий в размере 1,5 млрд долл. Украина рассчитывает получить уже в 2021 году.

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