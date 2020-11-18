Количество случаев коронавируса в Украине за сутки выросло более чем на 12 тысяч. Оккупанты продолжают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 12496 новых зараженных коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 570153 человека, 259079 выздоровели, 10112 - умерли.
Перемирие на Донбассе
За сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
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