В настоящее время Украина живет в условиях карантина выходного дня, которым заменили адаптивный карантин.

Количество случаев коронавируса в Украине за сутки выросло более чем на 12 тысяч. Оккупанты продолжают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 12496 новых зараженных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 570153 человека, 259079 выздоровели, 10112 - умерли.

Перемирие на Донбассе

За сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Главные новости Украины: что важно знать 18 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская