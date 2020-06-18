Главные новости Украины за 18 июня: законопроект о ВНО и антирекорд новых случаев коронавируса
В Украине – очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. Комитет Рады одобрил законопроект президента о сдаче ВНО по желанию.
Новый антирекорд по заболевшим COVID-19
В Украине зафиксированы рекордные 829 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки и 23 летальных случая.
Общее количество заболевших COVID-19 выросло до 34 063 человек. Скончались от коронавирусного недуга 966 украинцев.
Продажа Соединенными Штатами оружия Украине
Государственный департамент США одобрил продажу Украине 16 катеров Mark VI и вооружения на 600 миллионов долларов.
Законопроект по сдаче ВНО
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций согласовал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о сдаче ВНО-2020 по собственному желанию. Образовательный омбудсмен объяснил, кого и как будут освобождать от прохождения ДПА.
Война на Донбассе
В минувшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование.
Главные новости Украины: что важно знать 18 июня 2020
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