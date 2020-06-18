Образовательный омбудсмен объяснил, кого и как будут освобождать от прохождения ГИА

Минобразования работает над механизмом внесения оценки ВНО в приложение свидетельства.

От прохождения государственной итоговой аттестации будут освобождать тех, кто завершает получение полного общего среднего образования – школьников, студентов колледжей и профтехнических учебных заведений.

Об этом в эфире 1+1 рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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В конце июня все выпускники получат свидетельства о среднем образовании вместе с приложениями, где укажут "освобожден" от ГИА.

Сейчас же, по словам Горбачева, Минобразования работает над механизмом внесения оценки ВНО в приложение свидетельства. Предложение уже поддержал профильный комитет Рады.

«Это должно выглядеть так: в июне все получают свидетельства и приложения, человек сдает ВНО, а после этого решает, хочет ли вписать в приложение оценку ВНО, может это сделать. Процедуру сейчас устанавливают», – пояснил он.

Горбачев подчеркнул, что ВНО останется нетронутым: «Никоим образом попасть в университет или академию мимо ВНО не получится», – подытожил омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, в связи с коронавирусом и введенным с целью его сдерживания карантином в Украине отменен или отложен ряд мероприятий. Под вопросом также и проведение нынешнего внешнего независимого оценивания. В то же время в Украинском центре оценивания качества образования уверяют, что отменять ВНО-2020 нет оснований.

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