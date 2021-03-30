Мужчина сделал замечание молодой женщине, которая, находясь в маршрутке, неправильно надела маску.

В Кременчуге Полтавской области в салоне общественного транспорта пенсионер сделал молодой женщине замечание относительно неправильно надетой маски, на что та его обматерила.

Читайте такжеВ Ровно кондуктор выгнала из троллейбуса ребенка в 20-градусный мороз, пассажиры остались равнодушныВидео конфликта между пассажирами сняли очевидцы и выложили в соцсети, передает ТСН.

"Ситуация в 28-м, лакшери. Мужчина сделал замечание женщине, чтобы она надела маску, и тут Остапа понесло", - прокомментировали авторы видео.

На видео видно уже саму перепалку. Раздраженная женщина "засыпает" мужчину бранью.

"Натянул маску, боишься сд*хнуть. Ты старое чм* урод. Нормальный человек не сделал бы замечание", - кричала раздраженная пассажирка в адрес мужчины.

Из присутствующих в салоне никто не пытался вмешаться в конфликт. Как сообщили в сети, выйдя из автобуса, женщина дала пощечину своему спутнику, видимо, потому, что тот не поддержал ее.

Пользователи в сети считают, что женщина вела себя неадекватно.

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Автор: Ирина Погорелая