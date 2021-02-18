Военные погибли 14 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в районе Новолуганского.

Сегодня в Кременчуге (Полтавская обл.) прощаются с погибшими 14 февраля вблизи населенного пункта Новолуганское Донецкой области военными Вячеславом Алексеенко и Александром Войтенко.

Читайте такжеЗеленский дал руководству ВСУ 10 дней на установление виновных в гибели военных на ДонбассеКак передает корреспондент УНИАН, церемония прощания прошла в городском дворце культуры, где были установлены гробы с телами погибших защитников Украины.

Также на церемонии присутствовали городской голова Кременчуга Виталий Малецкий, со своими заместителями, заместитель председателя Полтавской ОГА Екатерина Рыжеченко, военные ВСУ, представители силовых ведомств. В почетном карауле – курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

К городскому Дворцу культуры желающие провести погибших в последний путь пришли с цветами. Среди присутствующих было много тех, кто лично знал военных.

После часовой церемонии прощания под звуки оркестра курсанты на плечах вынесли гробы из помещения дворца. Кременчужане стали в знак уважения земляков на колени.

Траурная колонна из автомобилей и автобусов под сигналы клаксонов двинулась по улицам города. Панихида по погибшим сейчас проходит в Свято-Николаевском соборе. После нее военнослужащих похоронят на Аллее Героев Свиштовского кладбища.

Гибель трех военных на Донбассе недалеко от Новолуганского 14 февраля

14 февраля около 10:00 недалеко от Новолуганского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных: капитан Александр Войтенко, старший солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко.

Что известно о двух погибших кременчужанах

Капитан Александр Войтенко (1974 г. н.) служил командиром взвода огневой поддержки Первой десантно-штурмовой роты воинской части А1493. Родился в Полтаве. Военный по специальности, окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище. Службу в ВСУ проходил по контракту с марта 2018 года.

Солдат Вячеслав Алексеенко (1987 г. н.) служил стрелком, помощником гранатометчика Первого десантно-штурмового взвода Первой десантно-штурмовой роты воинской части А1493. Родился в Кременчуге. Учился в Кременчугском профессиональном лицее им. А. Сю Макаренко. В ВСУ служил по контракту с октября 2019 года.

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Автор: Олег Булашев