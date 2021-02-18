В результате инцидента пострадали двое мужчин и женщина.

В Одесской области к 10 годам тюрьмы приговорен мужчина, который в августе прошлого года во время распития спиртных напитков бросил гранату в троих гостей.

Читайте такжеВ Одесской области при продаже боеприпасов осужден военнослужащий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Котовского местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении 45-летнего жителя Балтского района, подозреваемого в покушении на убийство трех человек (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Приговором Раздельнянского районного суда от 16 февраля злоумышленник признан виновным и приговорен к 10 годам заключения.

Прокурором в суде доказано, что в начале августа прошлого года в одном из сел Балтского района во время совместного употребления спиртных напитков по месту жительства осужденного между ним и одним из гостей возникла ссора. Во время конфликта хозяин дома бросил в сторону трех гостей гранату.

В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин – 41 и 27-ми лет и 29-летняя женщина, которые были доставлены в больницу.

Подробности происшествия

6 августа 2020 года трое жителей Винницкой области приехали в гости к своей знакомой в село Песчаное Одесской области.

Во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения получили двое мужчин и женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая