В Одесской области к 10 годам тюрьмы приговорен мужчина, который в августе прошлого года во время распития спиртных напитков бросил гранату в троих гостей.
Читайте такжеВ Одесской области при продаже боеприпасов осужден военнослужащий
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Отмечается, что прокуроры Котовского местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении 45-летнего жителя Балтского района, подозреваемого в покушении на убийство трех человек (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Приговором Раздельнянского районного суда от 16 февраля злоумышленник признан виновным и приговорен к 10 годам заключения.
Прокурором в суде доказано, что в начале августа прошлого года в одном из сел Балтского района во время совместного употребления спиртных напитков по месту жительства осужденного между ним и одним из гостей возникла ссора. Во время конфликта хозяин дома бросил в сторону трех гостей гранату.
В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин – 41 и 27-ми лет и 29-летняя женщина, которые были доставлены в больницу.
Подробности происшествия
6 августа 2020 года трое жителей Винницкой области приехали в гости к своей знакомой в село Песчаное Одесской области.
Во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения получили двое мужчин и женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение.
Новости по теме
- В Одесской области пограничник отобрал у детей боевую гранату, с которой они играли у реки
- Хотел умереть: в центре Одессы мужчина угрожал взорвать Mcdonald's (видео)
- В Одессе задержали криминального авторитета с оружием, похищенным из воинской части
- В суде Одессы порезал себе шею мужчина, угрожавший взорвать Mcdonald'S
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram