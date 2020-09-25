В аптеку злоумышленник проник под предлогом проведения ночной ревизии.

Киевский районный суд Одессы арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки-фармацевта в аптеке на ул. Королева.

Читайте такжеВ Одессе неизвестный зарезал работницу аптеки на рабочем месте (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 1 суд взял под стражу 35-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве 21-летней девушки.

Следствием установлено, что 23 сентября злоумышленник, под предлогом проведения ночной ревизии, пришел в одну из аптек по ул. Академика Королева. Предъявив фармацевту удостоверение ревизора компании, к которой относится эта аптека, он потребовал открыть сейф для проверки и инкассации средств.

Девушка открыла сейф и достала деньги, после чего злоумышленник нанес ей 36 ножевых ранений.

«Убедившись, что работница аптеки не подает признаков жизни, злоумышленник с имеющимися средствами скрылся с места преступления», - сообщили в пресс-службе.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без альтернативы внесения залога.

Убийство девушки-аптекаря в Одессе

Утром 23 сентября в Киевском районе Одессы в аптеке, расположенной по ул. Королева, обнаружили убитой сотрудницу этого учреждения.

В тот же день был задержан подозреваемый в убийстве – мужчина, который ранее работал в данной аптечной сети – «АКС».

По данным следствия, убив 21-летнюю сотрудницу аптеки, злоумышленник забрал из сейфа 70 тыс. грн. На преступление он пошел из-за задолженности по кредитам перед финансовыми учреждениями.

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Автор: Лариса Козовая