УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Николаеве на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам.

Ситуация в Николаеве и области - трансляция ниже:

06:00 В Николаеве по-прежнему отсутствует водоснабжение. Власть организовывает подвозы технической воды населению.

Также в городе наблюдаются отдельные отключения электричества, но их быстро ликвидируют.

В Николаевской области без света остаются Снигиревка, Широкое, Прибужское, Заселье, Новониколаевка.

04:00 Накануне вечером в Николаеве прогремели взрывы. Информацию о новых обстрелах подтвердил мэр города.

01:30 Ситуация в Херсонской и Николаевской областях остается напряженной. За сутки украинские защитники отразили две атаки противника при попытке продвинуться к админгранице с Николаевской областью. В ходе боев оккупанты понесли потери и отступили.