С 1 по 25 декабря 2020 года к новогодним праздникам в Большой лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника будет открыта Резиденция Святого Николая.
Читайте такжеНа Софийской площади в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку (видео)Об этом сообщается на официальном сайте Национального заповедника.
Открыта Резиденцию будет с понедельника по пятницу, с 14:00 до 16:30.
Организаторы отмечают, что все желающие смогут встретиться со Святым Николаем, увидеть традиционную Арку желаний, осмотреть произведения художников Международного художественного проекта «Мальована стрічка», которые представляют графические работы - комиксы «Святой Николай. История в картинках ».
Посетители Резиденции смогут увидеть героев любимых сказок из коллекции Государственного музея игрушки.
В экспозиционном пространстве около 30 мастеров представят свои художественные произведения, выполненные в различных техниках: графика, папье-маше, фарфор, резьба по дереву, текстиль, керамика, пэчворк и др.
На протяжении всей работы Резиденции для детей продлятся мастер-классы и интерактивная программа "Таємниця чарівного дзвоника" в школе Святого Николая.
Отмечается, что все мероприятия будут проходить с соблюдением карантинных ограничений.
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