По словам врачей, сейчас жизни новорожденного мальчика ничего не угрожает, но, будут ли иметь какие-то последствия такие роды для него в будущем, пока неизвестно.

В Броварах Киевской области медики экстренной скорой помощи реанимировали ребенка, который родился мертвым и не дышал в течение 20 минут. Мальчик появился на свет во время родов дома. Их принимал сожитель роженицы.

Читайте такжеРоженица истекала кровью на глазах у мужа и сестры: появились подробности смерти женщины в Ровно (видео)Как говорится в сюжете ТСН, вернула младенца с того света врач Павлина Левчук. Говорит, что реанимировать уже мертвого ребенка ей пришлось впервые за почти 50 лет работы врачом. Рассказывает, что женщина вызвала скорую через три минуты, как родила. Скорой сообщили, что у роженицы началось кровотечение. Ехать было около 10 км. Уже на месте медики узнали, что мальчик уже родился и без признаков жизни.

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", — вспоминает врач медицины неотложных состояний Павлина Левчук.

В четыре руки вместе с фельдшером Ольгой Прохоренко пытались запустить сердце. Но в течение 5 минут признаков жизни не было. Лишь через еще 5 минут мальчик закричал.

"Когда этот ребеночек сделал первый полноценный вдох, это было невероятное чувство", — поделилась фельдшер.

Они доставили роженицу вместе с младенцем в местный роддом. Малыш не мог самостоятельно ни дышать, ни есть. Он неделю провел в отделении интенсивной терапии. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Но, будут ли иметь какие-то последствия такие роды для него в будущем, пока неизвестно.

"Полноценно сказать, нет ли ничего, возможно будет только в год ребенка. Когда он начнет ходить, говорить", — говорит заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Юлия Аубекерова.

Почему рожала дома, женщина не рассказывает даже врачам. Не смогла ответить и на вопрос о сроке беременности. По состоянию ребенка медики предполагают, что рожала она на 38-39 недели, то есть роды были своевременные.

Есть информация, что женщина родом из Житомирщины и имеет еще двоих детей. Сожителя, который был рядом с ней во время родов, в роддоме видят часто. К тому же, говорит Павлина Левчук, именно он вызвал скорую и встречал бригаду, чтобы показать дорогу. Это помогло спасти две жизни — мамы и малыша.

Помещение, где состоялись роды, расположено в старом двухэтажном здании на окраине Броваров. По словам медиков, которые были на вызове, там не нашлось даже пеленок. А условия проживания — ненадлежащие для новорожденного. Соседка же говорит, что жить здесь пара начала около полугода назад. Называет их "неблагополучными".

Обстоятельства этой истории начали выяснять работники социальной службы. За это время сожитель роженицы успел обустроить жилье. Поэтому соцслужба дала разрешение маме и малышу вернуться домой. Из роддома их должны выписать в понедельник, 15 февраля.

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Автор: УНИАН