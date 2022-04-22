УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Херсоне на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам.

Ситуация в Херсоне и области - трансляция ниже:

01:30 Ситуация в Херсонской и Николаевской областях на юге Украины остается стабильно напряженной, сообщает оперативное командование "Юг".

Накануне запланированный "зеленый коридор" из оккупированных сел Херсонской области в Днепропетровскую область не сработал: "Оккупанты не сдержали договоренности, не прекратили обстрелы и задержали эвакуационную колонну на блокпосте. Машины были вынуждены вернуться и не смогли вывезти людей из оккупированных сел Херсонской области".