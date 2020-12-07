Праздник новогодней игрушки. В Киеве стартовала ежегодная выставка новогодних игрушек, на которой собрано более полтысячи елочных украшений от четырех десятков мастеров со всей Украины.
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На выставку приходят за вдохновением взрослые и за сказкой дети. А пары устраивают романтические свидания.
Можно увидеть стеклянные, ватные, вязаные и даже сладкие украшения. Все они созданы своими руками.
Отмечается, что ватные игрушки сейчас в тренде. Их стоимость доходит до 1500 гривен.
За время работы выставки её посетили несколько сотен человек. Кто-то приходит за идеями, а кто-то - за вдохновением.
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