На выставку приходят за вдохновением и сказкой.

Праздник новогодней игрушки. В Киеве стартовала ежегодная выставка новогодних игрушек, на которой собрано более полтысячи елочных украшений от четырех десятков мастеров со всей Украины.

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На выставку приходят за вдохновением взрослые и за сказкой дети. А пары устраивают романтические свидания.

Можно увидеть стеклянные, ватные, вязаные и даже сладкие украшения. Все они созданы своими руками.

Отмечается, что ватные игрушки сейчас в тренде. Их стоимость доходит до 1500 гривен.

За время работы выставки её посетили несколько сотен человек. Кто-то приходит за идеями, а кто-то - за вдохновением.

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Автор: УНИАН