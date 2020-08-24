Украина усилила защиту границы на границе с Беларусью
00:27, 24 августа 2020Общество
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По словам пограничников, эти меры направлены в первую очередь на недопущение нестандартных ситуаций или каких-либо провокаций.
Украина усилила защиту границы с Беларусью / Фото ГНСУ
Пограничная служба Украины усилила охрану границы с Беларусью, где проходят массовые протесты против Александра Лукашенко.
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
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Привлечены дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены в первую очередь на недопущение нестандартных ситуаций или каких-либо провокаций, - заявили в службе.
Там добавили, что для обеспечения надежной охраны ресурсов достаточно.
МВД Украины / Фото скриншот
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
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