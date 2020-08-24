цей матеріал доступний українською

Украина усилила защиту границы на границе с Беларусью

00:27, 24 августа 2020
Общество
25 0
Украина усилила защиту границы с Беларусью / Фото ГНСУ

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Читайте также"Не доверяет даже собственной охране": в сети показали вооруженного "до зубов" 15-летнего сына Лукашенко (фото, видео)

Привлечены дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены в первую очередь на недопущение нестандартных ситуаций или каких-либо провокаций, - заявили в службе.

Там добавили, что для обеспечения надежной охраны ресурсов достаточно.

 МВД Украины / Фото скриншот

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter