В Госслужбе труда уточнили, кто может не уйти этим летом в отпуск.

Украинцы, работающие в отдельных сферах экономики, на время действия военного положения останутся без отпусков, это предусмотрено законодательством.

Как рассказал и.о. председателя Государственной службы по вопросам труда Игорь Денера, речь идет об оборонном комплексе, обеспечении питания, объектах критической инфраструктуры и т.д.

"Если предприятие видит, что ему необходимо непрерывно функционировать, работникам может быть отказано вообще в любых видах отпуска", - отметил он в эфире "Сніданку з 1+1".

Денера уточнил, что законодательством предусмотрены подобные ограничения для работников:

топливно-энергетического сектора;

нефтяной и газовой промышленности;

ядерной энергетики;

здравоохранения;

системы жизнеобеспечения;

транспорта и почты;

оборонной промышленности;

металлургической промышленности;

гражданской защиты.

"На период военного времени экономика должна работать, не время для полноценного отдыха. Законодатель принял решение о том, что минимальный срок отпуска должен быть один для всех. Поэтому уменьшен у педагогов и так далее. Но это не касается дополнительных отпусков, которые есть для, например, за работу во вредных условиях, тех, кто имеет двух и более детей, есть ряд других категорий", - подчеркнул чиновник.