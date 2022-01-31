Мужчина переходил улицу в неустановленном месте. Патрульный находился вне службы.

В Чернигове 26-летний патрульный на одной из центральных улиц города насмерть сбил 63-летнего мужчину.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.

По его информации, ДТП произошло ночью 30 января. Патрульный находился вне службы, автомобиль был неслужебным.

"По предварительным данным, патрульный не заметил, как пешеход появился на дороге. Мужчина переходил улицу в неустановленном месте", - отметил Копыстко.

Он также сообщил, что назначено служебное расследование, уведомлены ГБР и прокуратура. Патрульный на время следствия отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Читайте такжеДело о зверском убийстве полицейского в Чернигове направили в суд

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

Вас также могут заинтересовать новости: