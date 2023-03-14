Изначально четырехдневный ретрит будет доступен только для 10 счастливчиков, но позже обещают провести онлайн-курсы.

Финляндия, которая уже пять раз подряд признается самой счастливой страной мира, запускает мастер-класс по счастью, чтобы помочь людям отыскать своего "внутреннего финна".

Как пишет The Independent, в скандинавской стране официально запустили уникальный ретрит, чтобы помочь людям стать счастливыми. Его участники отправятся в Озерный край Финляндии, где разместятся на курорте Куру, работающем по системе "все включено".

Во время пребывания на курорте гости узнают о природных ремеслах, поупражняются в лесах и на озерах, насладятся "успокаивающими звуками и музыкой", попробуют "пищу для души и тела" и познакомятся с финским образом жизни благодаря "экспертам, работающим вашим личным тренером".

Видео дня

"Мы верим, что финское счастье проистекает из тесной связи с природой и нашего приземленного образа жизни: это не какое-то мистическое состояние, а навык, которому можно научиться и которым можно поделиться. Мы хотим помочь людям найти и освоить это финское настроение. Для нашего мастер-класса мы выбрали лучших тренеров, один из самых захватывающих дух курортов Финляндии и время в начале лета среди прекрасной финской природы", – отмечают в Discover Finland.

На данный момент четырехдневный ретрит доступен только для 10 счастливчиков, которые пройдут двухэтапный процесс подачи заявок, но позже в этом году планируется провести мастер-класс онлайн.

Как сообщал УНИАН, ранее Финляндия попала в топ-10 самых безопасных стран Европы в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.