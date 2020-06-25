Наводнения на Западной Украине: МИД просит помочь Евросоюз и НАТО

Интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Министерство иностранных дел обратилось к Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейскому Союзу за поддержкой в преодолении последствий наводнений в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

В частности, украинское внешнеполитическое ведомство обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия. Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Читайте такжеВзрыв в доме на Позняках: Зеленский вручил 12 семьям сертификаты на новые квартиры

"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья граждан Украины, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

В четырех областях Украины подтоплено около 300 населенных пунктов.

Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29-ти нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.

К работам на территории пострадавших областей привлечено 1 тысяча 700 человек и 470 единиц техники, в том числе 6 вертолетов.

Кабинет министров выделил 672 млн грн из государственного резервного фонда на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram