Российские оккупанты поняли, что гражданские лица не могут им сопротивляться из-за страха быть казненными или из-за страха, что их дети подвергаются какому-то насилию со стороны ВС РФ.

Руководительница специализированного управления по преследованию преступлений насилия на сексуальной почве, связанного с конфликтом, Офиса Генерального прокурора Украины Анна Сосонская рассказала об одном из фактов сексуального насилия, к которому причастны российские военные, находившиеся на оккупированной части Запорожской области. Об этом пишет Радио Свобода.

По ее словам, они действовали по предварительному сговору между собой, зашли на территорию домовладения в одном из районов Запорожской области, в настоящее время это оккупированный район. Там проживали только гражданские лица, супруги с двумя малолетними детьми.

"Там российские оккупанты поняли, что гражданские лица не могут им сопротивляться из-за страха быть казненными или из-за страха, что дети их подвергаются какому-то насилию со стороны ВС РФ. Они заставили женщину остаться в доме, ее мужу с детьми приказали поехать в магазин, чтобы они не присутствовали при этом", - рассказала она.

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Сосонская утверждает, что далее один из военнослужащих, угрожая убийством и применением огнестрельного оружия, приставил ко рту этой женщины автомат. Другой схватил ее за волосы, начал бить по разным частям тела. Затем ее затащили в безлюдное место - в лесополосу, где находились огневые позиции их артиллерии и там изнасиловали поочередно.

"Сейчас продолжается судебное разбирательство. По этому уголовному производству мы работаем с пострадавшей и с членами ее семьи", - добавила Сосонская.

Сексуальные преступления российских оккупантов

Россиянин из Владимирской области изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в оккупированной "ЛНР". Как сообщает российское издание ASTRA, в оккупированных Ровеньках Луганской области исчезла 17-летняя местная жительница Анастасия В. 4 мая ее тело нашли в лесополосе в поселке Дзержинский. По подозрению в убийстве девушки задержали гражданина РФ, уроженца Владимирской области, 33-летнего Андрея Курбасова.

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