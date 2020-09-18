Балуха избили в Киеве 8 сентября ночью.

Бывший политзаключенный Владимир Балух до сих пор находится в медикаментозном сне, его состояние стабильно тяжелое.

Об этом народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

«От лечащих врачей Балуха: «Пациент стабильно тяжелый, очень тяжелая травма, поэтому нужно время. Владимир до сих пор в состоянии медикаментозного сна», - отметила она.

По ее словам, до сих пор неизвестно, сколько времени он находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь, это затрудняет лечение.

«Володя уже 11 дней в больнице в тяжелом состоянии. «Европейская солидарность» планировала делегировать В. Балуха первым номером нашего избирательного списка в Киевский областной совет», - отметила Геращенко.

Избиение Балуха: что известно

Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили в Киеве ночью 8 сентября. Утром его нашли в столичном Гидропарке со сломанной рукой и ключицей.

У Балуха диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ему прооперировали голову. 11 сентября СМИ сообщили, что Балуха ввели в медикаментозную кому. Состояние пациента - стабильно тяжелое.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). В полиции заявили, что расследование ведут самые опытные и высококвалифицированные следователи.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании из 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.

Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

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Автор: Леся Лещенко