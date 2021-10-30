Завтра состоится голосование на промежуточных выборах народных депутатов в двух округах в Херсонской и Черкасской областях.

В ЦИК опровергли сообщения о необходимости иметь COVID-сертификаты или негативные тесты для голосования на выборах 31 октября.

"Сегодня в некоторых средствах массовой информации распространяются сведения о том, что в день голосования 31 октября на избирательных участках у избирателей будут проверять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, или тесты на антиген", – сообщает Центральная избирательная комиссия.

При этом в ЦИК отметили, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена.

Постановлением Кабинета министров от 14.09.2020 г. № 846 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 г. № 641" утвержден Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов.

Читайте такжеЛокдаун в Киеве будет только для невакцинированных - КличкоДля избирателей рекомендовано (в соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения):

обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него;

находиться в респираторе или маске, таким образом, чтобы она закрывала нос и рот;

минимизировать время пребывания в помещении;

воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;

по возможности использовать личную ручку.

Избиратели, у которых будет выявлено повышение температуры тела или симптомы респираторных заболеваний, голосуют в отдельно оборудованной кабине для голосования.

Также 12 октября ЦИК принял постановление "О мерах по созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения выборов 31 октября 2021 года в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Указанное решение также не содержит требований относительно наличия COVID-сертификатов или ПЦР-тестов, или тестов на антиген.

Таким образом, чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины.

Вместе с тем ЦИК призывает всех субъектов избирательного процесса соблюдать противоэпидемические правила.

Выборы в регионах

31 октября состоится голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в округе №184 (центр – г. Новая Каховка) в Херсонской области и в округе №197 (центр – г. Золотоноша) в Черкасской области.

Также в 9 регионах состоятся внеочередные выборы сельского, поселкового и городского голов и в 14 – промежуточные выборы депутатов местных советов.

Автор: Виктория Токарева