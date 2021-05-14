Группы будут собирать подписи граждан за вынесение на референдум пяти вопросов: о цене на газ, продаже земель сельхозназначения и объектов стратегической собственности, легализации игорного бизнеса и легализации марихуаны.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе.

Об этом сообщает пресс-служба секретариата ЦИК.

"Комиссия получила и обработала документы собрания граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, состоявшегося 29 апреля 2021 года в 15 населенных пунктах Днепропетровской области. ЦИК приняла к сведению информацию представителей комиссии, которые направлялись на собрание с целью удостоверения факта их проведения, проанализировала сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям закона и приняла соответствующие решения о регистрации этих инициативных групп", - говорится в сообщении.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп, которые были образованы на соответствующем собрании граждан в поселке Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района.

Какие именно вопросы хотят вынести на всеукраинский референдум

Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум пяти вопросов:

Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов.

Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине.

Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины.

Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине.

Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине.

Также ЦИК установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней - с 15 мая по 12 августа 2021 года включительно.

Кому отказали

"Вместе с тем, ЦИК отказала в регистрации остальных 10 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, поскольку предложенные ими вопросы по содержанию и по сути совпадают с вопросами уже зарегистрированных инициативных групп и по основаниям нарушения законных процедур при проведении собрания граждан", - говорится в сообщении.

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Автор: Виталий Саенко