Митинг завершился "Молитвой националиста" и торжественным молебном в память о погибших.

"Национальный корпус" вместе с другими политическими движениями и общественными организациями принял участие в торжествах к 103 годовщине боя под Крутами.

"Они сражались, чтобы сохранить честь украинского государства", - подчеркнул лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий во время выступления на митинге у мемориала Героев Крут.

По его словам, сегодня Украина находится в такой же ситуации, как и в 1918 году, поэтому пример самопожертвования героев-"крутянцев" есть для нас уроком и гордостью.

"В то время как те, кто сидели в теплых кабинетах в Киеве, разводили коррупцию, деградировали, демотивували украинскую армию и пробовали вести переговоры с большевиками, нашлись несколько сотен, которые понимали, что даже в безвыходной ситуации надо бороться. Они сохранили честь. Сохраненная честь - это вещь, которая стоит значительно большего, чем несколько суток, которые они смогли выбить для обороны Киева", - сказал Билецкий.

Митинг завершился "Молитвой националиста" и торжественным молебном в память о погибших.

Бой под Крутами между добровольческим подразделением УНР и российскими войсками состоялся 29 января 1918 года. На месте боя построен мемориальный комплекс, где ежегодно проходят чествования Героев Крут.

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Автор: УНИАН