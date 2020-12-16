Сергей Тупальский уверен, что обвинения со стороны Антикоррупционного бюро в адрес его бывших подчиненных несостоятельны.

Детективы НАБУ остановили следственные действия в отношении группы столичных таможенников в рамках дела Вадима Альперина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший заместитель и исполняющий обязанности начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Причиной стала отправка очередного запроса в Китай.

"Не знаю, на что рассчитывают следователи. Уже много лет власти КНР на такие запросы не отвечают. Детективы уже отправляли запрос в Китай, прошло более года, однако ответа так и не получили, - прокомментировал он. - Поэтому я уверен, что, не имея доказательств нарушений со стороны таможенников, НАБУ таким образом пытается отсрочить свое фиаско".

Сергей Тупальский уверен, что обвинения со стороны Антикоррупционного бюро в адрес его бывших подчиненных несостоятельны. Детективы так и не разобрались в таможенном законодательстве, разных типах деклараций и особенностях их обработки. Например, инспекторов обвиняют в том, что они принимали для оформления т.н. временные таможенные декларации и не делали попыток проконтролировать таможенную стоимость ввозимых товаров.

"…таможенный режим выбирается декларантом, а не таможенником. Он только видит в электронном виде таможенную декларацию соответствующего типа, в нашем случае ІМ40ТН, и проводит соответствующие процедуры… Принятие временной таможенной декларации не является признанием таможенной стоимости товара. Собственно, для этого существует дополнительная декларация типа ІМ40ДТ", - объясняет Тупальский.

При этом одно из обвинений заключается в том, что таможенники "…завершали таможенное оформление товаров по таможенным декларациям с ложными сведениями о заниженной таможенной стоимости товаров, под предлогом наличия судебных решений, которыми признавались противоправными решения о корректировке таможенной стоимости товаров…". По словам Сергея Тупальского, это все равно, что обвинять сотрудников госоргана в исполнении судебных решений.

"Нет, я понимаю, что для НАБУ игнорирование законодательства является нормальным. Тем более когда главный антикоррупционер признан коррупционером, а он продолжает возглавлять ведомство", - пишет таможенник.

Ранее детективы НАБУ официально завершили отдельное расследование относительно самого Тупальского, который проходит в деле как "организатор преступной группы". Однако бывший замначальника Киевской таможни раскритиковал выдвинутые обвинения, сославшись на каких-либо доказательств его вины. К аналогичному выводу в декабре прошлого года принял Высший антикоррупционный суд, который ввиду отсутствия четко сформулированных обвинений и доказательств у следствия снял с Тупальского меру пресечения.

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Автор: УНИАН