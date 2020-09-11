Казармы остаются недостроенными с 2018 года. Руководителю частного предприятия сообщено о подозрении, устанавливаются личности причастных из Минобороны.

В Запорожье в ходе строительства казарм для военнослужащих было разворовано 5 млн гривен бюджетных средств Министерства обороны.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, директор строительного предприятия в 2018 году в ходе выполнения работ по заказу Минобороны Украины по строительству казарм улучшенной планировки на территории военного городка в Запорожской области внесла заведомо ложные сведения в документацию о выполненных работах и приобретенных строительных материалах и завладела бюджетными средствами на общую сумму более 5 млн грн. Казармы для военнослужащих до сих пор остаются недостроенными", - сообщили в прокуратуре.

Руководителю частного строительного предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебный подлог), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к совершению этих преступлений, в том числе военнослужащих структурных подразделений Министерства обороны Украины, выступавших заказчиками строительства.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Читайте также«Сказочные казармы»: кто из чиновников в погонах ворует на строительстве жилья для военных

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко