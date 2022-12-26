Девочка мечтала стать гимнасткой, занималась спортом с трех лет.

В Одессе собрали средства на бионический протез для пятилетней девочки, которая в результате вражеского обстрела курортного поселка Затока получила тяжелое ранение и осталась без ноги.

Как сообщила пресс-служба мэрии Одессы, 19 октября в Украине стартовал благотворительный проект "День для несокрушимых", в рамках которого украинцы перечисляли свой однодневный заработок на современные бионические протезы для украинских военных и гражданских, которые пострадали из-за полномасштабное российское вторжение.

В мэрии добавили, что сотрудники департамента финансов Одесского городского совета присоединились к проекту и собрали средства на протез для Александры Паскаль, которая пострадала от ракетного удара в пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области 16 мая.

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"Из-за вражеской атаки маленькая девочка осталась без ноги. Две недели ребенок находился в реанимации. В сентябре Александра должна была пойти в первый класс, но из-за состояния здоровья первый звонок для девочки отложили до следующего года. А еще Александра мечтала стать гимнасткой, занималась спортом с трех лет", - говорится в сообщении.

Обстрел Одесской области оккупантами

16 мая в Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Затока, пострадали четыре человека, среди которых - ребенок. В частности, тяжелые ранения получила пятилетняя девочка, она потеряла ногу.

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