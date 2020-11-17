Столичные правоохранители предотвратили отправку экстремистской литературы в соседнее государство.
Читайте такжеВ Латвии глава украинской общины рьяно "топила" за "русский мир" - в Украине отреагировалиОб этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
«Жители Киевской области по заказу гражданина соседнего государства, который фигурирует в ряде уголовных производств подобной категории, изготовили и передали в службу почтовой связи для отправки за границу Украины несколько десятков экземпляров брошюр, содержащих отрывки из книги «Манифест Брентона Тарранта», который пропагандирует этнический и культурный геноцид, а также призывает к терактам и массовым убийствам», - говорится в сообщении.
По факту изготовления, хранения и распространения печатных материалов с публичными призывами к совершению террористических актов начато уголовное производство.
Во время обысков правоохранители установили механизмы получения заказов, оплаты услуг печати и отправки печатных изданий. Также обнаружены и изъяты электронные носители информации.
В настоящее время проводится экспертное исследование печатных и электронных материалов, после чего будет принято решение о сообщении лицам о подозрении.
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