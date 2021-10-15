Остров Хортица, восстанавливаемый в рамках программ Президента Владимира Зеленского "Большая реставрация" и "Большая стройка", пополнился еще одним туристическим магнитом. С 14 октября здесь начались ежедневные демонстрации уникального лазерного шоу, управлять которым сможет любой посетитель острова. Как утверждают разработчики, аналогов подобного шоу в мире не существует.

Каждое шоу длится 10 минут и транслируется трижды каждый вечер. За десять минут зрителям рассказывается об украинской идентичности с помощью национальных символов и исторических образов. Площадью для проекции могут выступать небо, днепровские пороги или Холм Единства.

Для создания шоу в Днепре специально был изготовлен самый мощный в Украине лазер, позволяющий воспроизводить качественное динамическое изображение даже на небе. Всего в шоу задействовано девять лазеров.

Уникальной особенностью шоу является возможность бесплатно спроецировать короткий фрагмент на одну из поверхностей. Для этого любому желающему достаточно с помощью смартфона сканировать QR-код и установить специальное приложение.

Инициатором разработки и реализации шоу в рамках программы "Большая стройка" выступила Группа Метинвест.

Помимо лазерного шоу, 14 октября на Хортице был открыт еще один арт-объект – инсталляция "Круг Единства", представляющая из себя кольцо диаметром 7 метров.

Кроме этого, как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году в ходе "Большой стройки" на Хортице уже "был спасен Музей истории козачества, который много лет стоял аварийным, оборудован Холм Единства, смотровая площадка, "Козацкий Круг", пешеходные дорожки".

Восстановление объектов Хортицы в рамках программы "Большая реставрация" будет продолжено.

"В дальнейших планах - развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды, создание Музея судоходства", - поделился планами Тимошенко.

Напомним, в течение трех лет по программе "Большая реставрация", которая входит в программу Владимира Зеленского "Большая стройка", в Украине планируется восстановить 150 объектов культурного и исторического наследия.

Автор: Григорий Бондарь