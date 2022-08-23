Президент выразил убеждение, что сине-желтый флаг снова будет развиваться там, где он должен быть по праву.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Сочетание двух цветов, которые мы невероятно любим, бережем и никогда не променяем ни на какие другие. Никогда не признаем чужих цветов на своей земле и в своем небе. И всегда готовы защитить свой сине-желтый флаг", – сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что сине-желтый флаг снова будет развиваться там, где он должен быть по праву.

"Во всех временно оккупированных городах и селах Украины. Оккупированных – временно. Замаячит – навсегда. В Мелитополе, над площадью Победы. Там, где не может быть флага тех, кто проигрывает войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне, над площадью Свободы. Там не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода. Там будет сине-желтый", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинский флаг снова будет на Азовском проспекте в Бердянске, на Зеленой аллее в Скадовске, над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Аджигольськом маяке и на Саур-Могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возле Алешковских песков.

"Там не может быть флага тех, кто впервые слышит эти названия. Там будет сине-желтый. И в Крыму. В Ялте, в Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петри. Украинский и крымскотатарский флаги. И как бы кто-то ни пытался извратить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом", – подчеркнул глава государства.

Сине-желтый флаг также будет в Лутугино, над Домом культуры имени Тараса Шевченко, в Лисичанске, над Дворцом культуры имени Владимира Сосюры, потому что рядом с этими именами не может быть иного флага, убежден Владимир Зеленский.

"Наш флаг снова будет развеваться в Меловом, возле Колокола памяти и мемориала победителям нацизма. И будет в Северодонецке, рядом с памятником казакам. Там не должно быть флага тех, кто не имеет ничего общего ни с первыми, ни со вторыми. Там будет сине-желтый. Наш украинский флаг. Наш оберег. Оберег Украины. От земли до неба! С Днем Государственного флага", - резюмировал президент.

День флага Украины начали отмечать в 2004 году по приказу Леонида Кучмы, а сам государственный флаг был утвержден в 1992 году. Синий цвет символизирует небо, а желтый - пшеницу.

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