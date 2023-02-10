Этот вопрос пытались урегулировать в ВР весной 2022-го года - об отсрочке призыва для волонтеров. Однако его так и не приняли.

В Украине продолжается мобилизация и военное положение. Граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны явиться на вызов в военкомат и встать на учет.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", вызывают в военкоматы даже волонтеров. Но должны ли нести службу те, кто и так на фронте, но не с оружием в руках, ответил соучредитель проекта "Добробат" Ростислав Смирнов.

Многие украинцы убеждены, что в военкомах должны персонально рассматривать ситуацию с каждым волонтером и решать, где он полезнее - в волонтерской помощи или на фронте с оружием в руках.

А вот с юридической точки зрения, объясняет адвокат Богдан Кушнир, персональное рассмотрение ситуации с волонтерами не предусмотрено. "Каждый человек соответствующего возраста, не снятый с воинского учета, конечно, подлежит призыву. Даже если он волонтер", — говорит он.

Хотя сам адвокат сам не совсем согласен с таким положением. Он говорит о заскорузлости старого законодательства. То есть человек не имеет возможности выполнять ту работу, в которой коэффициент полезности у него будет выше.

Этот вопрос пытались урегулировать в ВР весной 2022-го года - об отсрочке призыва для волонтеров. Однако его так и не приняли. Адвокат говорит, что у нас сегодня фактически нет официального реестра волонтеров.

Ростислав Смирнов, в свою очередь, говорит о необходимости бронирования волонтеров от военной службы, но сначала нужно разработать справедливый алгоритм на этот счет.

Мобилизация в Украине

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Сейчас повестки выдают в метро, на улице и по месту работы.

За игнорирование повестки и неявку в военкомат в период военного времени в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность, отмечает адвокат.

В ВСУ объясняли, что военнообязанных украинцев, которых признали ограниченно годными к службе, тоже могут мобилизовать.

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