На сегодня уже поступило более 3 тысяч заявлений от заключенных о желании идти на фронт.

Заключенные подали уже более трех тысяч заявлений на условно-досрочное освобождение в обмен на заключение контракта с Вооруженными силами Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая.

"Подали уже заявление более 3000 человек. Мы так и прогнозировали до принятия закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы отмечали как потенциал, присоединятся. При предыдущих опросах около 4,5 тысяч заключенных изъявили желание. А сейчас эта цифра будет колебаться, потому что будут определенные постатейные ограничения, поэтому не все желающие попадут на условно досрочное освобождение и заключат контракт", - подчеркнула она.

По ее словам, не смогут заключить контракт с ВСУ те, кто был заключен за тяжкие насильственные преступления, в частности, убийство двух и более людей, сексуальные преступления, изнасилование, посягательство на жизнь правоохранителей.

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"Это делалось для того, чтобы обезопасить военных от лишних проблем с категорией осужденных, которые готовы помогать ВСУ", - сказала она.

Высоцкая рассказывает, что те, кто изъявил желание, сейчас уже проходят ВВК, знакомятся с командирами, которые потом будут давать свое согласие или несогласие брать в подразделение конкретного человека. После этого все материалы будут переданы в суд, который примет окончательное решение.

Высоцкая напомнила, что освобожденные из заключения заключат контракт с ВСУ и будут находиться в отдельных подразделениях, которые будут возглавлять кадровые военные. По ее словам, сейчас командиры работают с ними и их мнение о присоединении того или иного осужденного к их подразделению также является определяющим, потому что командир может отказаться от конкретного человека.

Заместитель министра сообщила, что заключенные, которые имеют общественно-опасные болезни - ВИЧ, туберкулез или гепатиты - не смогут служить.

Отвечая на вопрос, что некоторые из сегодняшних заключенных захотят избежать наказания и, выйдя на свободу, сбегут, Высоцкая отметила, что в законе есть предостережения на такой случай и ответственность очень высокая за уклонение от заключения контракта.

"Это от 5 до 10 лет лишения свободы. Поэтому все, кто хочет спекулировать на этой теме, могут попасть под дополнительную ответственность и присоединить к своим предыдущим срокам еще до 10 лет лишения свободы", - добавила она.

Также Высоцкая сообщила, что администрации учреждений лишения свободы будут давать оценку рисков совершения повторного правонарушения конкретным осужденным.

"Конечно есть характеристики того или иного осужденного и мы сообщаем командиру об истории отбывания наказания в наших учреждениях - работал ли человек, были ли нарушения порядка. А суд уже определяет окончательное решение о применении условно-досрочного освобождения", - сказала заместитель министра юстиции.

Закон о мобилизации осужденных

Как сообщал УНИАН, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности".

Заместитель министра юстиции Высоцкая отметила, что для реализации закона, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, необходимо принять еще ряд подзаконных актов.

По данным Минюста, по состоянию на 15 мая 2024 года, в украинских колониях находился 27471 осужденный, в том числе 1538 женщин.

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