Более молодые люди более пригодны к выполнению задач на фронте, отметил обозреватель.

Военнослужащие с фронта говорят, что практика мобилизации мужчин старше 50 лет не очень хорошая. Об этом военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, действительно ли Украине придется в какой-то момент пересмотреть мобилизационный возраст.

"Этот вопрос очень скользкий для того, чтобы давать нам с вами однозначный ответ. Но есть запросы от военнослужащих, которые сейчас воюют на фронте, о том, что практика привлечения людей в возрасте 50+ не очень хорошая, поскольку эти люди не могут в полной мере выполнять те задачи, которые на них возлагаются. Природой таким образом сделано, распоряжено, что молодой человек больше годится для выполнения подобных задач, которые сейчас возлагаются на фронте. И тот факт, что сейчас не хватает людей, тоже является реальным", - подчеркнул Попович.

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Мобилизация в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 9 октября Верховная Рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

Недавно главный сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак в интервью для УНИАН высказал мнение, что мужчин после 55 лет мобилизовать не стоит. По его словам, есть случаи, когда у человека погиб, к примеру, сын или брат, поэтому он имеет мотивацию служить, однако физически немного отстает от молодых мужчин.

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