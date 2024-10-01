Недавно представитель Полтавского ТЦК и СП заявил, что отсрочки от мобилизации будут действовать только до 9 ноября. Мол, тогда вступит в силу новый Указ президента о продлении срока мобилизации, поэтому отсрочку, полученную, например, в сентябре или октябре (на 90 дней), нужно будет продолжать. Но действительно ли это так?

Стоит помнить, что отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Такое право имеют, в частности:

забронированные;

лица с инвалидностью;

многодетные родители;

усыновители;

опекуны;

студенты;

лица, потерявшие на войне своих близких родственников и другие.

Придется ли всем этим лицам каждые три месяца лично посещать ТЦК и СП для оформления отсрочки? Нет. И это предусмотрено в правительственных актах, которыми определены различные механизмы оформления отсрочки от мобилизации.

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Так, Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, утвержденного постановлением КМУ №560 установлено, что отсрочка предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований. При этом, этот период не может быть больше, чем срок проведения мобилизации, установленный Указом президента Украины (п.60).

Для продления срока действия такой отсрочки, в связи с изданием президентского Указа о продлении срока проведения мобилизации, лицу необходимо будет подать (отправить) соответствующее заявление. То есть, оно подается в бумажной или электронной форме (в частности, в случае технической реализации, через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста).

Нужно ли будет каждый раз подавать кипы бумаг, подтверждающих право на отсрочку? Нет. Правительство предусмотрело возможность проверки оснований, дающих право на отсрочку от мобилизации, с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Однако, в случае невозможности провести такую проверку с помощью Единого государственного реестра, ТЦК и СП потребует предоставления соответствующих подтверждающих документов.

Что касается должностных лиц (служебных лиц), то им отсрочка предоставляется на срок их пребывания на соответствующей должности. В случае увольнения или перевода на должность, которая не предусматривает получения отсрочки, предоставленная отсрочка аннулируется.

Кроме того, для военнообязанных, работающих в государственных органах, органах местного самоуправления, и военнообязанных, которые работают или проходят службу в Государственной уголовно-исполнительной службе, срок действия отсрочки не может превышать срока проведения мобилизации. Такое требование предусмотрено абзацем шестым п. 2 Порядка бронирования военнообязанных во время военного положения.

Однако, у чиновников есть возможность воспользоваться порталом "Дія", что значительно упрощает процедуру получения отсрочки. Такую возможность, кроме них, пока имеют и лица, которые работают или проходят службу:

на предприятиях, которые являются критически важными для обеспечения военных нужд;

на предприятиях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Для них срок действия отсрочки не может превышать:

срока действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований - для военнообязанных предприятий, которые являются критически важными для обеспечения военных нужд;

не дольше 12 месяцев - для военнообязанных, которых бронируют предприятия, являющиеся критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:

окончания срока ее действия; завершения предприятием производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; лишения предприятия статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения; ликвидации государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации; увольнения военнообязанного; временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием; обоснованного представления руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации; предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"; прекращение заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины; невыполнение оператором противоминной деятельности в течение 6-ти месяцев работ по разминированию по сертифицированному процессу на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

И в завершение. Отсутствие автоматизированного механизма предоставления и продления отсрочки создает коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия. Когда забронированные лица могут получить отсрочку быстро через приложение "Дія", зато лица с инвалидностью, смотрители, многодетные родители, студенты и другие вынуждены это делать через ТЦК и СП.

Эту проблему признают и в Минобороны. Так, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на технологической конференции IT Arena 2024 во Львове сообщила, что министерство планирует запустить новую функцию в приложении "Резерв+", которая позволит военнообязанным получать отсрочку без необходимости посещать территориальные центры комплектования и подавать заявления.

Черногоренко добавила, что с начала ноября 2024 года планируется активировать сразу три формы отсрочек для таких категорий граждан:

студентов дневной формы обучения; многодетных родителей; лиц с инвалидностью.

Для внедрения нововведений Минобороны сейчас активно занимается внесением изменений в нормативную базу. Новый сервис позволит гражданам, имеющим право на отсрочку, подать заявку за несколько минут через мобильное приложение без необходимости обращаться в ТЦК и СП.

Людмила Крохмалюк, старший юрист практики Government Relations юридической компании ADER HABER