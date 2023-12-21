Отмечается, что представители Территориального центра комплектования не имеют права задерживать граждан.

Представители Территориального центра комплектования не имеют права задерживать граждан. Об этом заявил юрист и адвокат Ростислав Кравец.

"Представители ТЦК не имеют права задерживать. Что бы там Марьяна (Безуглая) где ни писала, не имеют права. Кроме того, стоит также знать, что на сегодняшний день нет ни одной законом предусмотренной нормы, которая бы возлагала обязанность на военнообязанных иметь с собой постоянно военно-учетные документы", - сказал он.

По словам юриста, на сегодня нет ни одной нормы, которая бы обязывала носить с собой военно-учетный документ, "что в мирное время, что в военное время, что на время мобилизации".

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"Нет смысла спорить, но вы должны знать, что представители ТЦК не имеют права вас задерживать. Что касается представителей Национальной полиции, они могут вас задержать, однако они тоже не имеют права и полномочий доставлять вас в непосредственно ТЦК. При задержке они должны составить административный протокол и предоставить вам бесплатного адвоката", - отметил он.

Если же принудительно доставляют в ТЦК, как заявил Кравец, до того момента, пока на вас не составлен протокол об административном задержании и не предоставлен бесплатный адвокат, не подписывайте никаких документов.

"До этого момента, пока не будет составлен админпротокол и не будет предоставлен бесплатный адвокат, я советую ничего не подписывать, ничего не проходить и требовать сделать именно это. Потому что это предусмотрено нормами законодательства", - пояснил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, нужно найти "демобилизационные процессы".

"Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они (военные - УНИАН) обратились относительно защиты нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, дефицита. И их взгляд был на Ставке, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра", - отметил Зеленский.

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