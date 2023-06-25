По словам адвоката, эти приказы несколько отличаются в зависимости от региона.

В разных регионах Украины появились приказы ТЦК о мобилизации, по которым военнообязанные должны в 10-дневный срок в военкоматы. Такую инициативу прокомментировал в своем YouTube-канале адвокат Ростислав Кравец.

"Вероятно, те люди, которые отвечают за мобилизацию, так сказать "запороли" ее и сейчас пытаются показать, что они что-то делают", - считает он.

Также адвокат обратил внимание на то, что за 1,5 года воинский учет так и не был налажен. Фактически, продолжил он, подобные приказы ТЦК вводят людей в ступор, они не понимают, что же дальше делать.

Кравец напомнил, что приказы о необходимости прибыть в ТЦК в 10-дневный срок всем военнообязанным были выданы Ивано-Франковским и столичным Оболонским ТЦК.

"Если раньше я думал, что это фейк, то оказалось, что это не фейк. Такие приказы где-то в Черкассах были, еще где-то. Я так понимаю, вероятно, это испытывали на Ивано-Франковске, а сейчас решили запустить по всей стране", - добавляет он.

По словам адвоката, эти приказы отличаются в зависимости от региона. "Если сравнить Ивано-Франковск и Оболонь, то во втором случае куда-то делись общественные активисты и волонтеры, которых просят помогать мобилизации, что довольно странно", - говорит Кравец.

Юрист подчеркнул, что никто не будет нести ответственности за неприбытие в ТЦК после этого приказа. "Это все более психологическая история. Как предусмотрено в законе, вы должны обязательно сами получить эту повестку", - заявил он.

Адвокат еще раз напомнил, что вы должны прибыть в ТЦК исключительно после получения собственноручно повестки или направления вас с работы.

Приказ Ивано-Франковского ТЦК о мобилизации

Ранее был опубликован приказ начальника Ивано-Франковского городского ТЦК о необходимости всем военнообязанным прибыть в городской военкомат в 10-дневный срок. В этом территориальном центре позже объяснили такой документ.

Адвокат Роман Симутин объяснил, могут ли издаваться подобные приказы и какая ответственность за их игнорирование.

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