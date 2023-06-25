В разных регионах Украины появились приказы ТЦК о мобилизации, по которым военнообязанные должны в 10-дневный срок в военкоматы. Такую инициативу прокомментировал в своем YouTube-канале адвокат Ростислав Кравец.
"Вероятно, те люди, которые отвечают за мобилизацию, так сказать "запороли" ее и сейчас пытаются показать, что они что-то делают", - считает он.
Также адвокат обратил внимание на то, что за 1,5 года воинский учет так и не был налажен. Фактически, продолжил он, подобные приказы ТЦК вводят людей в ступор, они не понимают, что же дальше делать.
Кравец напомнил, что приказы о необходимости прибыть в ТЦК в 10-дневный срок всем военнообязанным были выданы Ивано-Франковским и столичным Оболонским ТЦК.
"Если раньше я думал, что это фейк, то оказалось, что это не фейк. Такие приказы где-то в Черкассах были, еще где-то. Я так понимаю, вероятно, это испытывали на Ивано-Франковске, а сейчас решили запустить по всей стране", - добавляет он.
По словам адвоката, эти приказы отличаются в зависимости от региона. "Если сравнить Ивано-Франковск и Оболонь, то во втором случае куда-то делись общественные активисты и волонтеры, которых просят помогать мобилизации, что довольно странно", - говорит Кравец.
Юрист подчеркнул, что никто не будет нести ответственности за неприбытие в ТЦК после этого приказа. "Это все более психологическая история. Как предусмотрено в законе, вы должны обязательно сами получить эту повестку", - заявил он.
Адвокат еще раз напомнил, что вы должны прибыть в ТЦК исключительно после получения собственноручно повестки или направления вас с работы.
Приказ Ивано-Франковского ТЦК о мобилизации
Ранее был опубликован приказ начальника Ивано-Франковского городского ТЦК о необходимости всем военнообязанным прибыть в городской военкомат в 10-дневный срок. В этом территориальном центре позже объяснили такой документ.
Адвокат Роман Симутин объяснил, могут ли издаваться подобные приказы и какая ответственность за их игнорирование.