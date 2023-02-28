В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

33-летнего жителя Уманского района Черкасской области будут судить за отказ от прохождения военной службы. Речь идет об уклонении от призыва во время мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины), сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Следствие сообщает, что мужчина получил повестку об отправке в воинскую часть для прохождения службы по мобилизации. Но без уважительных причин не явился на сбор и отказался от несения военной службы.

"В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщает прокуратура.

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По ст. 62 Конституции Украины, человек считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Мобилизация в Украине

7 февраля 2023 года Верховная Рада продолжила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

В ВСУ объясняли, что военнообязанные, которые проигнорировали повестку, могут быть оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности.

Адвокат Андрей Новак объяснил, какое наказание грозит военнообязанному, взявшему повестку, расписавшемуся о ее получении, но не явившемуся в военкомат.

Если речь идет о первой или второй неявке по повестке, это может быть административная ответственность. Но у юристов до сих пор нет однозначного ответа, по какой статье человек будет привлечен к админответственности.

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